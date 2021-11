Wetenschappers vinden gen dat risico op ademhalingsproblemen door Covid-19 verdubbelt

Spaanse wetenschap­pers testen hersenim­plan­taat bij blinde vrouw: “Ik kon opnieuw vormen en letters zien"

Wetenschappers van de Spaanse universiteit Miguel Hernández de Elche, gelegen in de provincie Alicante, hebben een hersenimplantaat ontworpen waarmee blinde mensen opnieuw vormen zouden kunnen waarnemen. De 57-jarige Bernardeta Gómez, die zestien jaar geleden blind werd door een zenuwaandoening, kreeg het implantaat als eerste. Het onderzoek is mogelijk een doorbraak. Zo is het de eerste keer dat de technologie op een blind persoon wordt toegepast.

22 oktober