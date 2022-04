Wetenschappers vinden bewijzen van mogelijk zwaarste aardbeving die de mens ooit meemaakte

De sterkste aardbeving ooit gemeten was tot nu toe die van Valdivia in Zuid-Chili op 22 mei 1960. De beving had een kracht van ongeveer 9.5 op de momentmagnitudeschaal. Maar wetenschappers hebben nu bewijzen gevonden van een nóg grotere mega-aardbeving op onze planeet. Die vond zo’n 3.800 jaar geleden plaats in het noorden van Chili en is, voor zover geweten, de zwaarste die de mensheid ooit te verwerken kreeg.

Als gevolg van de Valdivia-aardbeving borrelden verwoestende tsunami’s op uit de Stille Oceaan. In totaal lieten zo’n 6.000 mensen het leven bij de megabeving. De enorme breuklijn die de aardbeving veroorzaakte strekte zich uit over een lengte van 800 kilometer.

De nieuw ontdekte megabeving uit de oudheid, beschreven in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science Advances’, was het gevolg van een breuklijn die nóg langer was: ruwweg 1.000 kilometer. De bewuste aardbeving vond ongeveer 3.800 jaar geleden plaats in wat nu het noorden van Chili is.

De kustlijn werd toen opgetild door subductie, het fenomeen waarbij een tektonische plaat van de aarde onder een andere schuift. De twee platen worden op hun plaats gehouden door wrijving, maar de krachten die de platen hebben doen botsen, blijven toenemen. Uiteindelijk zal het contactpunt tussen de platen uit elkaar scheuren, waardoor een gigantische breuk ontstaat en energie vrijkomt in de vorm van verwoestende seismische golven.

3.800 jaar geleden leidde de aardbeving tot tsunamigolven met hoogtes van 20 meter, die zelfs tot Nieuw-Zeeland reikten, meer dan 8.000 kilometer verder. Volgens de onderzoekers werden daar rotsblokken zo groot als auto’s tot honderden kilometers landinwaarts geslingerd.

De megabeving in wat nu het noorden van Chili is, had een kracht van 9.5 op de momentmagnitudeschaal, de verbeterde schaal van Richter. De mensheid zou nadien de kustregio duizend jaar lang mijden.

Bewijzen voor die reusachtige aardbeving vonden wetenschappers in zee- en kustafzettingen, in zeegesteenten, schelpen en ander marien leven. De onderzoekers troffen dat soort afzettingsmateriaal ver landinwaarts aan in de Chileense Atacamawoestijn. “We vonden bewijs van mariene sedimenten en een heleboel beestjes die rustig in de zee zouden hebben geleefd tot ze op het land werden geworpen”, verduidelijkt geoloog James Goff, die meeschreef aan de studie. “En we vonden ze allemaal heel hoog en ver landinwaarts, wat betekent dat het geen storm kan zijn geweest die ze tot daar heeft gebracht.” Dat het 3.800 jaar geleden is dat die mariene afzettingen naar een onnatuurlijke plaats landinwaarts werden gedreven, konden de onderzoekers berekenen via koolstofdatering. Die moderne dateringsmethode werd toegepast op zeventien afzettingen, aangetroffen op zeven afzonderlijke opgravingsplaatsen, verspreid over een afstand van 600 kilometer langs de noordkust van Chili.

Een ander bewijs bestaat uit oude stenen muren, gebouwd door mensen en opgegraven door de archeologen. Ze zaten verborgen onder de afzettingen van de tsunami en lagen soms achterover in de richting van de zee, wat erop wijst dat ze zijn omgevallen door de sterke stroming, veroorzaakt door de terugslag van de tsunamigolven.

Volgens Goff trok de bevolking, die niets meer had, na de tsunami landinwaarts. Pas meer dan duizend jaar later zouden mensen weer die kuststreek opzoeken om er te gaan wonen. “Dat is een verbazingwekkende lange tijd, want ze waren voor hun voedsel afhankelijk van de zee”, legt Goff uit. Hij voegt eraan toe dat de gigantische aardbeving weliswaar zware gevolgen had voor de Chileense bevolking, maar dat de eilanden in de Stille Zuidzee 3.800 jaar geleden nog onbewoond waren. Dat is vandaag anders. “Ze zijn nu allemaal goed bevolkt en het zijn vaak ook populaire toeristische bestemmingen”, zegt de wetenschapper, die daarom de regio verder wil bestuderen. “Als zo’n gebeurtenis zich nog eens zou voordoen, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn, tenzij we van onze bevindingen leren.”