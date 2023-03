Wetenschappers verklaren bizar tempo van ruimteobject Oumuamua

In 2017 zoefde Oumuamua door ons zonnestelsel. Het eerste gekende ruimteobject dat afkomstig was van een ander zonnestelsel is sindsdien onderwerp van fascinatie, niet alleen omwille van de bizarre sigaarachtige vorm, maar ook omdat Oumuamua merkwaardig genoeg versnelde naarmate hij zich verder van de zon verwijderde.

Sinds de passage van Oumuamua werd al uitvoerig gespeculeerd over de oorsprong van de lange rots. Zo opperde een Harvard-astronoom dat het mogelijk een sonde was waarmee aliens ons zonnestelsel verkenden. Anderen suggereerden dan weer de meer plausibele verklaring dat het object een afgescheurde rotsscherf was van een andere planeet.

In een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature stellen onderzoekers nu dat de versnelling van Oumuamua te wijten is aan het vrijkomen van waterstofgas naarmate de komeet opwarmde door het zonlicht.

Pannenkoek

Oumuamua heeft geen staart van gas en stof die kenmerkend is voor veel kometen. Eerder werd beschreven dat het object sigaarvormig en zo'n 400 meter lang was, maar nu wordt eerder gesproken van een rotsachtige pannenkoek. De rots is kleiner dan oorspronkelijk gedacht en wordt nu geschat op ongeveer 115 meter bij 111 meter, met een dikte van 19 meter.

Volgens de wetenschappers ontstond Oumuamua schijnbaar zoals veel andere kometen als een planetesimaal: een klein object dat gevormd werd in de vroege stadia van planeetvorming, en in feite een grote, ijsachtige ruimterots is.

Opwarming

Nadat het object om een of andere reden uit zijn oorspronkelijk zonnestelsel werd gekatapulteerd en door de ruimte vloog, veranderde de samenstelling van de komeet na blootstelling aan energierijke straling. Daardoor veranderde een deel van het ijs van de komeet in waterstofgas dat vastgehouden werd door de rest van het ijs.

Oumuamua warmde dan op tijdens de doortocht in ons zonnestelsel, waardoor de ijsstructuur van de komeet zich herschikte en het opgesloten waterstofgas vrijkwam en de komeet een boost gaf terwijl ze zich verder van de zon verwijderde. Dat proces staat gekend als ‘outgassing’ en gaat niet gepaard met staartvorming.

Volledig scherm Een illustratie van hoe Oumuamua eruit zou kunnen zijn. © via REUTERS

“De belangrijkste bevinding is dat ‘Oumuamua mogelijk begon als een waterrijke, ijzige planetesimaal die in grote lijnen vergelijkbaar is met kometen in het zonnestelsel. Dit model kan het vreemde gedrag van Oumuamua verklaren zonder beroep te moeten doen op exotische fysica of chemie”, aldus astrochemicus Jenny Bergner van de University of California, Berkeley, hoofdauteur van het onderzoek.

Dit is “de meest eenvoudige verklaring, en precies wat we zouden verwachten voor een interstellaire komeet”, zegt co-auteur Darryl Seligman, postdoctoraal onderzoeker planeetwetenschappen aan de Cornell University.

Oumuamua werd voor het eerst ontdekt door de Pan-STARRS1-telescoop van de Universiteit van Hawaï. “We weten niet waar hij vandaan komt, maar hij heeft waarschijnlijk minder dan 100 miljoen jaar door de interstellaire ruimte gereisd”, aldus Seligman.