Wetenschappers van VIB-KU Leuven kunnen voorspellen wanneer iemand zeldzame vroege alzheimer zal krijgen

Hoe ga je om met een partner of ouder met Alzheimer? Kan je de ziekte vertragen? Expert van UZ Gent beant­woordt de meeste vragen

Eén op vijf mensen krijgt een aandoening die uiteindelijk tot dementie zal leiden. In Vlaanderen gaat het nu al om ongeveer 150.000 personen en hun aantal neemt razendsnel toe. Maar wat is dementie precies en wat is het verschil met de ziekte van Alzheimer? Helpt het om kruiswoordraadsels op te lossen zodat je er nooit last van krijgt? Hoe ga je om met een ouder of partner die dementie heeft? Sander Aerens, verpleegkundig specialist geriatrie in het UZ Gent, legt uit.

19 maart