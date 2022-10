Wetenschappers roepen op tot dringende klimaathulp voor Afrika: “Van grootste belang voor hele wereld”

De rijkste landen ter wereld, de hoofdverantwoordelijken voor de opwarming van de Aarde, moeten meer steun verlenen aan Afrikaanse landen, waar de klimaatcrisis elk jaar honderdduizenden doden en zieken veroorzaakt. Die oproep is woensdag gelanceerd in zo'n 250 wetenschappelijke en medische tijdschriften.

De schade die nu al is aangericht door de klimaatopwarming "zou voor alle naties wereldwijd van het grootste belang moeten zijn", aldus de ondertekenaars van de oproep, die geschreven is door zestien hoofdredacteurs van toonaangevende Afrikaanse medische tijdschriften.

"Het is zeer onrechtvaardig dat de meest getroffen landen het minst hebben bijgedragen aan de cumulatieve wereldwijde uitstoot die de klimaatcrisis en de steeds erger wordende gevolgen ervan veroorzaakt", luidt het in het gezamenlijke redactioneel artikel, dat gepubliceerd wordt op enkele weken voor de klimaattop van de Verenigde Naties (COP27, van 5 tot en met 18 november in Egypte).

De tekst zal verschijnen in vijftig Afrikaanse wetenschappelijke titels en in internationale medische tijdschriften als The BMJ, The Lancet, The New England Journal of Medicine en The National Medical Journal of India.

De auteurs hekelen de niet nagekomen belofte van de internationale gemeenschap om tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar ter beschikking te stellen van de ontwikkelingslanden om hun overgang naar schone energie te stimuleren en hen te helpen zich voor te bereiden op toekomstige klimaateffecten.

Tol van klimaatopwarming

Volgens de auteurs eist de opwarming van de aarde nu al een zware tol van de Afrikaanse economieën en de gezondheid van de bevolking.

Ondervoeding, sterk verergerd door het effect van klimaatverandering op voedsel en water, kost naar schatting 1,7 miljoen mensen het leven in Afrika volgens schattingen die in het artikel worden aangehaald. Tegelijkertijd leiden overstromingen en aantasting van het milieu tot een toename van malaria, dengue (knokkelkoorts), ebola en andere infectieziekten in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Quote Als we niet optreden, wordt de crisis snel het probleem van iedereen Lukoye Atwoli, Medical College Oost-Afrika

Ondanks enige vooruitgang, met name door systemen voor vroegtijdige waarschuwing en infrastructuur ter bescherming tegen extreme weersomstandigheden, benadrukken de auteurs dat de rijke landen, die historisch gezien verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van fossiele brandstoffen die de opwarming veroorzaakt, de verantwoordelijkheid hebben om op te treden, zowel uit moreel oogpunt als in eigen belang.

"Het is nu tijd voor actie, te beginnen waar het probleem het meeste pijn doet, in Afrika", zegt Lukoye Atwoli, professor en decaan van het Medical College Oost-Afrika. "Als we niet optreden, wordt de crisis snel het probleem van iedereen."