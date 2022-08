Wetenschappers proberen mysterie rond ‘donkere materie’ te ontrafelen en kruipen daarvoor in kilometer diepe goudmijn

Diep in een goudmijn in de stad Stawell, Australië, zijn onderzoekers op jacht naar de onzichtbare stof waaruit 85 procent van de materie in het heelal zou bestaan. Deze stof heet donkere materie en professor Elisabetta Barberio en haar collega’s zijn overtuigd dat de oude goudmijn de ideale plek is om het voor het eerst waar te nemen.

Het Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL) zit in een oude nog actieve goudmijn en is het enige labo in zijn soort op het zuidelijk halfrond. In dat laboratorium gaan onderzoekers op jacht gaan naar donkere materie, de onzichtbare substantie waarvan wordt aangenomen dat die ongeveer 85 procent van de materie in het universum omvat. “Deze donkere plek is een geschikte plaats om op zoek te gaan naar donkere materie. Ook al kunnen we het niet zien, we worden voortdurend omringd door donkere materie”, zegt Elisabetta Barberio, een natuurkundige aan de Universiteit van Melbourne aan 'The Guardian’.

Wat is het precies? Wetenschappers zijn er niet helemaal zeker van. Ze weten dat donkere materie iets is dat massa heeft, maar geen licht absorbeert, uitzendt of weerkaatst. Zij denken dat er nauwelijks interactie is met gewone materie - het zichtbare materiaal waarvan wij, de aarde, sterren en melkwegstelsels zijn gemaakt. Maar als het dat wel doet, willen Barberio en haar collega’s het zien. Zij zetten diep onder de grond een detector voor donkere materie op.

“Geen bananen”

Het doel is een theoretisch deeltje van donkere materie op te sporen dat bekend staat als een 'wimp’, een zwak op elkaar inwerkend massief deeltje. Het idee is dat een botsing tussen een wimp - dat volgens de theorie ongeveer zo groot is als een atoom - en gewone materie zou resulteren in energie die als licht kan worden waargenomen. “Als zo’n experiment op het aardoppervlak zou plaatsvinden”, zo legt Barberio uit, “zou de ruis van kosmische straling alle echte interacties tussen donkere materie en de detector overstemmen.”

Installatie van laboratorium voor onderzoek naar donkere materie opent 1 km onder Australische stad. © SUPL.org

Als de detector eenmaal draait, moet het personeel bij binnenkomst de veiligheidsuitrusting uittrekken en douchen, om mogelijke bronnen van radioactiviteit tot een minimum te beperken. Radioactieve deeltjes zouden het experiment kunnen verpesten. De muren van het laboratorium zijn bespoten met spuitbeton, een afdichtingsmiddel dat de emissie van radon, een radioactief gas, uit het onderliggende gesteente tot een minimum beperkt. Wordt er iets verboden om binnen te komen? “Bananen!”, meldt Barberio. “Ze zijn rijk aan kalium en licht radioactief.”

“Onzichtbare geest”

Aan de andere kant van het land is een apart experiment, Organ genaamd, op jacht naar een nog kleiner theoretisch deeltje van donkere materie. Dit deeltje, bekend als een axion, zou miljarden keren lichter zijn dan een wimp, zegt Dr Ben McAllister van de Universiteit van West-Australië.

Er is bewijs voor donkere materie in de beweging van sterrenstelsels, waaronder het onze. De meeste sterrenstelsels draaien te snel rond om alleen van gewone materie zwaartekracht te kunnen krijgen, zo luidt de theorie, dus moet er iets onzichtbaars zijn dat ze bij elkaar houdt. Donkere materie is als een “kosmische geest”, zegt McAllister. “We kunnen het niet zien of aanraken, maar we voelen wel dat het er is.”