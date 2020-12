Wetenschappers op zoek naar buitenaards leven onderzoeken mysterieus radiosignaal van nabijgelegen ster

Het team van Breakthrough Listen, het onderzoeksproject dat tekenen van buitenaards leven probeert te detecteren, pikte het signaal vorig jaar tijdens een onderzoek in april en mei op met de Parkes-telescoop in Australië.



Tot nu toe konden alle “buitenaardse” signalen verklaard worden door bijvoorbeeld een passerende satelliet of grondapparatuur, maar voorlopig zijn de onderzoekers er nog niet in geslaagd om de bron van het geluid - dat de naam BLC-1 kreeg - te achterhalen. De richting van het radiosignaal en een wijziging in de frequentie ervan zijn echter consistent met de beweging van een planeet. Dat geeft de wetenschappers een beetje hoop dat BLC-1 een buitenaardse oorsprong heeft, hoewel de kans nog steeds veel groter is dat het geluid van de aarde afkomstig is.

Leefbare planeet?

Het radiosignaal lijkt afkomstig te zijn uit de richting van Proxima Centauri, een rode dwerg op 4,2 lichtjaren van de aarde. Minstens twee planeten cirkelen rond de star: een gasreus en een vermoedelijke rotsachtige planeet die zo’n 17 procent groter is als de aarde. Die laatste planeet kreeg de naam Proxima b, draait in elf dagen rond de ster en ligt in de zogezegde “leefbare” zone, waar vloeibaar water mogelijk is. Dat betekent echter niet dat er water aanwezig is op Proxima b. Computermodellen van NASA toonden bovendien aan dat de atmosfeer van de planeet vermoedelijk zwaar te lijden heeft onder de intense straling en zonnevlammen van Proxima Centauri. Daarnaast hebben Proxima Centauri en Proxima b een synchrone rotatie, waardoor het aan een zijde permanent dag is en aan de andere zijde permanent nacht, wat vermoedelijk het bestaan van een stabiel klimaatsysteem en intelligent leven bemoeilijkt.

Wow!-signaal

Sinds de eerste waarneming vorig jaar werd het geluid niet meer opnieuw waargenomen, vertelde een wetenschapper die betrokken is bij het onderzoek aan The Guardian. “Het is de eerste ernstige kandidaat sinds het ‘Wow!’-signaal”, vertelde de bron, die anoniem wilde blijven omdat er nog een rapport over het onderzoek wordt uitgewerkt.

Het ‘Wow!”-signaal was een smalbandig radiosignaal dat in 1977 werd opgepikt door een telescoop in Ohio en dankt zijn naam aan astronoom Jerry Ehman die “Wow!” naast de data schreef. Tot op heden werd nog geen aanvaardbare aardse verklaring gevonden voor dat radiosignaal.

Lewis Dartnell, astrobioloog en professor wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Westminster is sceptisch. “De kansen dat dit geen kunstmatig signaal van Proxima Centauri is, lijken overweldigend", reageert hij. “Als er intelligent leven is, dan is het bijna zeker meer verspreid over de melkweg. Dat kans dat de enige twee beschavingen in de hele melkweg buren zijn, onder 400 miljard sterren, verlegt absoluut de grenzen van de rationaliteit.”