Wetenschappers ontdekken waarom Uranus een beetje bleker ziet dan ‘tweelingbroer’ Neptunus

De planeten Neptunus en Uranus hebben veel met elkaar gemeen: ze zijn ongeveer even groot, hebben bijna dezelfde massa en de samenstelling van hun atmosfeer is gelijkend. Toch zien ze er anders uit en dat was voor onderzoekers lange tijd merkwaardig. Astronomen hebben nu wellicht een verklaring gevonden.

Neptunus is de achtste en verste planeet van ons zonnestelsel, Uranus is de zevende planeet van ons zonnestelsel. De planeten zijn dus ‘buren’ en worden ook wel beschouwd als tweelingbroertjes gezien ze zoveel op elkaar gelijken.

‘Tweelingbroers’

Neptunus heeft een massa van ongeveer 17 keer de massa van de Aarde en is daarmee een tikkeltje zwaarder dan Uranus. Ook de omvang van de planeten en hun atmosfeer zijn vrijwel identiek. Beide planeten zijn daarbij ijsreuzen - ze bestaan slechts uit 5 tot 10 procent uit waterstof- en heliumgas, waar dat bij andere planeten 80 tot zelfs 90 procent is - waardoor ze zwaarder zijn dan de gasreuzen in ons sterrenstelsel.

Hoewel de ‘tweelingbroers' op elkaar lijken, ze zijn niet identiek: qua uiterlijk lijken ze eigenlijk helemaal niet op elkaar. Terwijl Neptunus een helderblauwe kleur heeft, ziet Uranus er een stuk bleker uit.

Simpele verklaring

Astronomen hebben nu een mogelijke (simpele) verklaring gevonden die ze in het vaktijdschrift Journal of Geophysical Research: Planets uit de doeken doen. De atmosfeer van Uranus en Neptunus - die gelijkend is - bestaat immers uit een dikke nevel, alleen is die nevel bij Uranus iets dikker waardoor deze planeet er voor het menselijk oog wat bleker uitziet.

Model

Hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan in hun onderzoek? Ze ontwikkelden een model dat de verschillende lagen van de planeten beschrijft. “Dit is het eerste model dat het verschil in kleur tussen Uranus en Neptunus kan verklaren", aldus hoofdauteur Patrick Irwin. Het model houdt immers ook rekening met neveldeeltjes in diepere lagen van de atmosfeer. “Op die manier konden we als eerste verklaren wat de reden van kleurverschil is."