Wetenschappers ontdekken op welke schuilplaats je de beste kans hebt om nucleaire ontploffing te overleven

In een nieuwe studie hebben wetenschappers onderzocht wat de overlevingskansen zijn van mensen die zich in een gebouw bevinden tijdens een nucleaire ontploffing in een stad. En hoewel die kansen ook binnenshuis eerder klein zijn, is er toch één schuilplaats die iets meer veiligheid biedt dan andere plekken in huis.

De studie, uitgevoerd door wetenschappers verbonden aan de universiteit van Nicosia in Cyprus, werd gepubliceerd in het wetenschapsblad ‘Physics of Fluids’ van het Amerikaanse ‘Institute of Physics’. Op basis van geavanceerde computermodellen brachten de onderzoekers in kaart met welke kracht een nucleaire ontploffing van een intercontinentale ballistische raket door gebouwen zou razen.

Lees ook Play Voor het eerst in meer dan 30 jaar zinspeelt Zuid-Koreaanse president op verdediging met kernwapens

KIJK. Voor het eerst in meer dan 30 jaar zinspeelt Zuid-Koreaanse president op verdediging met kernwapens

Volgens Dimitris Drikakis, onderzoeker aan de Universiteit van Nicosia, is de impact van de drukgolven op mensen die zich in een met beton versterkt gebouw bevonden nog niet eerder onderzocht. Uit het nieuwe onderzoek blijkt nu dat zelfs wanneer een gebouw overeind blijft bij de ontploffing, het extreem onwaarschijnlijk is dat wie zich binnen het gebouw bevindt er ongeschonden weer uitkomt. “De hoge luchtsnelheden veroorzaakt door een nucleaire explosie vormen een aanzienlijk gevaar, naast de meer bekende gevaren zoals de explosie zelf en de daaropvolgende straling”, legt Drikakis uit.

De drukgolven veroorzaakt door de explosie van een bom kunnen namelijk nog worden versterkt in krappe ruimtes en daveren door gebouwen met snelheden sterk genoeg om mensen de lucht in te katapulteren. In de meest extreme gevallen kan de luchtdruk binnenin een gebouw een kracht produceren die overeenkomt met 18 keer het lichaamsgewicht van een mens.

In de hoek

Hoewel de kans om binnenshuis aan de explosie ontsnappen eerder klein is wanneer er zich een nucleaire ontploffing voordoet in een stad, zijn er toch plekken die gevaarlijker zijn dan andere. Ioannis Kokkinakis, een van de onderzoekers, waarschuwt voor enkele “gevaarlijke, kritieke locaties” die moeten worden vermeden. Het gaat dan om de omgeving van deuren en ramen en in gangen. In het geval van een nucleaire explosie kan je het best dekking zoeken in een hoek van een ruimte, aan een muur in de richting van de explosie.

Met hun studie hopen de wetenschappers verwondingen te voorkomen bij een eventuele kernexplosie, al drukken zij vooral de hoop uit dat hun advies nooit nodig zal zijn.

KIJK OOK. Rusland dreigt expliciet met de inzet van kernwapens in de Oostzee, als Finland en Zweden lid van de NAVO worden