Wetenschappers ontdekken hoe en wanneer onze zon aan haar einde zal komen

De zon, de ster in ons zonnestelsel, ontstond zo’n 4,5 miljard jaar geleden uit een wolk stof en gas (waterstofnevel) die door het toedoen van de zwaartekracht begon in te storten. Naar verwachting zal het nog eens zo’n 5 miljard jaar duren voordat de zon stilaan transformeert in een supernova, het verschijnsel waarbij een ster op spectaculaire wijze explodeert. Vermoedelijk verandert de zon eerst in een rode reus: de kern van de ster zal krimpen en de buitenste lagen zullen uitzetten, de zon wordt dus groter en helderder. De explosie zelf zal naar voorspelling nog eens 5 miljard jaar op zich laten wachten. Kortom, over 10 miljard jaar loopt het verhaal van de zon op zijn einde.

Volledig scherm © ANP / EPA

Van rode reus naar witte dwerg

Zodra de zon verandert in een rode reus is ze eigenlijk al stervende. Uiteindelijk, tijdens het laatste hoofdstuk van het verhaal, is het enige wat overblijft van de zon een witte dwerg. In zo'n witte dwerg vinden geen kernreacties meer plaats en de massa is erg klein geworden. Tot slot koelt de kern van zo'n witte dwerg af en verandert deze in een zwarte dwerg.

Uiteindelijk stoppen alle kernfusies in de ster en stoot deze materie af. Deze materie vormt een planetaire nevel rond de kern van de ster. Maar ook die nevel blijft niet voor altijd bestaan. Het gas waaruit de nevel bestaat, verdwijnt en het enige wat overblijft is de kern van de ster: een witte dwerg. Deze kern koelt steeds verder af en zal uiteindelijk veranderen in een zwarte dwerg, er wordt dan geen lichte of warmte meer uitgezonden.

De mensheid moet zich overigens geen zorgen maken. Ons einde is al veel sneller daar. Afgezien van de klimaatverandering en andere externe bedreigingen hebben mensen nog maar één miljard jaar te gaan. De zon neemt elke miljard jaar immers 10 procent in helderheid toe. Daardoor zullen oceanen verdampen en transformeert de aarde naar voorspelling in een gloeiendhete woestijn die onleefbaar is voor de mens.