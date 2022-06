Wetenschappers ontdekken brandstof-etende bacterie onder tankdop Toyota Yaris

Biologen in Spanje hebben bacteriën gevonden in een Toyota Yaris die houden van benzine en diesel. Ze vormen geen gevaar voor auto’s, maar kunnen mogelijk worden ingezet om bijvoorbeeld olievlekken op zee te elimineren.

Wetenschappers in Spanje zijn volgens Car and Driver verrukt over de vondst van de brandstof-etende bacterie, waarvan ze alleen maar vermoedden dat hij bestond. Omdat de nu nog naamloze soort werd gevonden onder de tankdop van een Toyota Yaris, suggereert een van de wetenschappers zelfs dat de soort ‘Isoptericola toyotensis’ zou moeten heten.

Volgens bioloog Manuel Porcar stuitten de onderzoekers op een parkeerplaats op de brandstof-etende bacteriën, maar echt per ongeluk was het niet. In het verleden hebben wetenschappers al vaker gezocht naar bacteriën die hardnekkige koolstofbronnen, zoals diesel of benzine, kunnen afbreken. Ze deden dat vaak en tevergeefs op olievlekken en strandzand na een olieramp. Porcar en zijn team besloten nu dichter bij huis te kijken, namelijk in en rond de tankdoppen van personenauto's.

Afbreuk in twee weken

Ze onderzochten tien auto’s, vijf benzine- en vijf dieselauto’s. Een daarvan was de Peugeot 206 van Manuel Porcar en een andere was de Toyota Yaris Hybrid van teamlid Juli Peretó. De bacterie werd gevonden in het met brandstof doordrenkte vuil rond de opening van de benzinetank van de Yaris.

De onderzoekers kweekten de bacteriën vervolgens in het laboratorium en ‘voedden’ ze het met een koolstofbron: diesel. De hongerige bacteriën braken de diesel in twee weken af. Goed nieuws in het onderzoek naar biotechnologische manieren om olievlekken op zee op te ruimen dus, en geen reden tot paniek voor auto-eigenaars. Porcar benadrukt dat we niet moeten vrezen dat de bacterie de tank van onze wagen zal leegvreten. “De snelheid waarmee zij brandstof kunnen verbruiken is veel lager dan het verbruik van de auto zelf", stelt de bioloog gerust.