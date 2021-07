Wetenschappers in België bereiken nieuwe doorbraak in alzheimeronderzoek

Vier eiwitten

Tot nu toe was het niet duidelijk op welke manier het eiwitcomplex opgebouwd was. Wel was al geweten dat het uit vier eiwitonderdelen bestaat, en dat twee van deze onderdelen ook uit verschillende versies bestaan. Het ene gamma-secretasecomplex is dus het andere niet. De vier eiwitten samen vormen één werkzaam geheel dat tal van eiwitten in onze cellen kan knippen en op die manier een brede waaier aan biochemische processen aanstuurt.

Professor Wim Annaert (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) wilde de structuur van het complex ontrafelen. "We gebruikten hiervoor een methode ontwikkeld door Randy Schekman (die in 2013 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontving, nvdr.), en met wie we ook samenwerkten. Door zijn methode te combineren met hoge resolutie microscopie, konden we vaststellen dat de vier onderdelen van het gamma-secretase complex stapsgewijs in elkaar worden gezet. In een eerste fase worden twee stabiele duo's gevormd, pas daarna, en op een andere plaats in de cel, worden beide duo's 'samengeklikt' tot het volledige actieve complex.”