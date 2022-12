Wetenschappers doen “vroegste vaststelling van dinosaurus die zoogdier opeet”

Frank De Winne bewierookt opvolger Raphaël Liégeois: “Topweten­schap­per met grote menselijke kwalitei­ten”

De tweede Belgische beroepsastronaut, Frank De Winne, is vol lof over Raphaël Liégeois. Hij noemt hem een "wetenschapper van hoog niveau", die ook sterk is in wetenschapscommunicatie. Daarnaast prijst De Winne vooral Liégeois' menselijke kwaliteiten. "Hij is enorm stressbestendig", weet Frank De Winne. "Hij is iemand die in ploeg kan werken, ook samen met mensen van verschillende culturen. Dat zijn allemaal kwaliteiten die je nodig hebt als astronaut."

23 november