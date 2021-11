Wetenschapper in vakblad ‘Science’: “Visverkoopster op markt van Wuhan was eerste coronageval”

De eerste mens die ooit besmet raakte met Covid-19? Dat is volgens de WHO nog steeds een boekhouder die op kilometers afstand van de dierenmarkt van Wuhan woonde. Een topwetenschapper spreekt die bevindingen nu echter tegen in het befaamde tijdschrift ‘Science’. Volgens Michael Worobey moet ‘patiënt nul’ wel een link hebben met de veelbesproken markt. Hij kijkt daarom uitdrukkelijk in de richting van visverkoopster Wei Guixian.

Worobey is een autoriteit op het vlak van virusevolutie aan de universiteit van Arizona. Het kostte hem dan ook weinig moeite om het rapport van de WHO onderuit te halen. “Ik heb gegevens in medische tijdschriften bestudeerd en ook interviews bekeken van personen die zogezegd de eerste besmettingen opgelopen hebben. Er klopten verschillende zaken niet.”

Volgens Worobey begon de verspreiding wel degelijk op de dierenmarkt. “In een stad van elf miljoen personen kon de helft van de gevallen teruggebracht worden naar een plek die zo groot is als een voetbalveld. Leg dat maar eens uit als de verspreiding niét startte op die markt.”

“Geen sluitend bewijs”

Sommige experts kunnen de gedachtegang van Worobey volgen, anderen zijn nog lang niet overtuigd. Uit studies rond het genoom van het virus blijkt immers dat de eerste besmetting al halverwege november 2019 zou moeten plaatsgevonden hebben. Dat is nog wéken vooraleer Guixian besmet raakte.

“Ik ben het niet oneens met zijn analyse”, stelt viroloog Jesse Bloom van het Fred Hutchinson Cancer Research Center. “Maar in mijn ogen is er ook geen sluitend bewijs. Het enige wat met zekerheid gesteld kan worden, is dat die dierenmarkt de allures van een superspreaderevent had.”

8 december

Op 8 december werd officieel de eerste coronapatiënt geregistreerd door de Chinese autoriteiten. Het land slaat publiekelijk pas eind december alarm, als er al 266 mensen medische hulp gezocht hebben. Inwoners van Wuhan krijgen de raad om een mondkapje te dragen en drukke plaatsen te vermijden, al is dan nog niet zeker dat het virus zich van mens op mens verspreidt.

Volgens het wetenschappelijke tijdschrift ‘New Scientist’ worden Covid 19-gevallen in het begin enkel geregistreerd als patiënten een longontsteking hebben en de beruchte Huanan-markt bezocht hebben. Daardoor zouden veel milde, vroege besmettingen gemist zijn en kon het virus zich razendsnel verspreiden.

5,1 miljoen doden

Op 31 januari 2020 duikt het virus voor het eerst op in Italië. Begin februari is Philip Soubry de eerste landgenoot die positief test, op 10 maart volgt het eerste Belgische overlijden. Een dag later is er volgens de WHO officieel sprake van een pandemie. Nu staat de teller op bijna 254 miljoen officiële besmettingen en 5,1 miljoen doden.

En nog altijd is de vraag wie nu ‘patiënt nul’ was. Waar en wanneer is het coronavirus op mensen overgesprongen? Ging het van dier op mens, via de immens grote en drukke markt in Wuhan? Of is er toch een link met een lab in die Chinese miljoenenstad, waaruit het virus ontsnapt zou zijn? Virologen achten de kans klein dat het mysterie van de uitbraak van de pandemie ooit nog wordt opgelost.