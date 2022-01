Wereldwijd 1.500 talen met uitsterven bedreigd

De studie, uitgevoerd door de Australian National University (ANU), werd gepubliceerd in het vakblad Nature Ecology and Evolution. Het onderzoek bracht een aantal verrassende bevindingen aan het licht. "We ontdekten dat het risico op een bedreiging voor een taal hoger is, hoe meer straten landelijke met stedelijke gebieden en dorpen met steden verbinden. Het lijkt erop dat steden de dominante talen helpen om andere, kleinere talen plat te walsen", zegt een van de auteurs Lindell Bromham. In tegenstelling tot een gangbare opvatting vormt het contact met andere lokale talen geen bedreiging.