Wereldorganisatie voor Diergezondheid bezorgd om gevaren vogelgriep voor volksgezondheid

De vogelgriep die nu rondwaart in Azië en Europa heeft een groter risico om over te gaan op mensen als gevolg van een groot aantal varianten. Dat meldt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

De verspreiding van de erg besmettelijke vogelgriep leidt tot bezorgdheid bij regeringen en de pluimveesector, nadat bij eerdere uitbraken tientallen miljoenen vogels dienden te worden geruimd en handelsbeperkingen werden opgelegd om de verdere verspreiding van het virus in te dijken.

“Deze keer is de situatie moeilijker en risicovoller omdat we meer varianten zien opduiken, waardoor ze moeilijker te volgen zijn,” vertelde Monique Éloit, directeur van OIE, vandaag aan Reuters. “Uiteindelijk bestaat het risico dat het virus muteert of dat het zich vermengt met een menselijk griepvirus dat tussen mensen kan worden overgedragen. Dan krijgt het plotseling een nieuwe dimensie.”

Tussen oktober en december meldden vijftien landen uitbraken van vogelgriep bij pluimvee. In de meeste gevallen ging het om de H5N1-stam. Italië werd het zwaarst getroffen in Europa met 285 uitbraken en bijna vier miljoen geruimde vogels, zo blijkt uit gegevens van het OIE.

De uitbraken beginnen meestal in de herfst, wanneer het virus wordt verspreid door trekvogels.

H5N1 is een van de weinige vogelgriepstammen die op mensen is overgegaan. In totaal raakten ongeveer 850 mensen besmet met de stam, waarvan de helft is overleden, aldus het OIE.

Vorig jaar werden verschillende mensen in China besmet met de H5N6-stam. Dat is volgens sommige deskundigen zorgwekkend. Ze wijzen erop dat een voorheen circulerende stam veranderd lijkt te zijn en mogelijk meer besmettelijk is voor mensen.

Éloit benadrukte echter dat de meeste landen hebben geleerd uitbraken in te dammen en dat overdracht op mensen slechts sporadisch zal zijn, aangezien vogelgriep gewoonlijk wordt overgedragen via nauw contact. “Als er één, twee of drie mensen besmet raken, is dat verontrustend, maar we moeten niet te snel alarm slaan over de risico’s van verdere verspreiding. Het zal afhangen van de manier waarop de mensen besmet zijn geraakt,” zei ze.

