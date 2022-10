‘Welkom in de Doe-komst.’ Flanders Technology maakt ambitieuze comeback: “We willen crisissen bezweren”

Test ontwikkeld om parkinson in vroeg stadium te ontdekken, met dank aan vrouw die de ziekte kan ruiken

Wetenschappers van de universiteit van Manchester hebben een test ontwikkeld die de ziekte van Parkinson in een vroeg stadium kan opsporen. Opvallend is dat ze daarbij hulp kregen van een Schotse vrouw die de ziekte kan ruiken. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of the American Chemical Society’.

9 september