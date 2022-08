Welke invloed hebben al die artikels over de inflatie? “We passen ons gedrag aan op basis van wat we lezen”

Klopt dat? Klopt het dat avontuur in de genen zit?

Sommigen schrikken er niet voor terug om van een klif te springen of alleen een wereldreis te maken. Anderen verbleken al bij de gedachte aan een achtbaanritje. Wat zorgt ervoor dat de één een allesdurver is en de ander liever op veilig speelt? Zit avontuur ons in de genen? Of moeten we daarvoor een blik werpen op onze opvoeding of omgeving? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

28 juni