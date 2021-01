Weinig vaccins voorkomen besmetting met een virus: waarom dat geen (groot) probleem is

Jupiter en Saturnus ‘knuffelen elkaar’: dit kregen wij bij ons helaas niet te zien

22 december Het werd al weken geleden aangekondigd en gisteren was het zover. Op de kortste dag van het jaar stonden de twee grootste planeten van ons zonnestelsel, Jupiter en Saturnus, vanuit ons perspectief zó zicht bij elkaar dat ze wel ‘kerstster’ leken, of elkaars knuffelcontact. Door de stugge bewolking konden wij in onze contreien dit zeldzame astronomische fenomeen helaas niet waarnemen, maar elders in de wereld lukte dat wél. Dit hebben we gemist.