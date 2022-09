Water gevonden op asteroïde verklaart mogelijk oorsprong van leven op aarde

De bevindingen staan in het laatste onderzoek dat is gepubliceerd naar aanleiding van de analyse van 5,4 gram stenen en stof die de Hayabusa-2 sonde heeft verzameld bij de asteroïde Ryugu. “Deze waterdruppel heeft een grote betekenis,” vertelde de hoofdwetenschapper, Tomoki Nakamura van de Tohoku Universiteit. “Veel onderzoekers geloofden al dat er water is meegebracht uit de ruimte, maar wij hebben voor het eerst effectief water ontdekt in een asteroïde in de buurt van de aarde.”

Hayabusa-2 werd in 2014 gelanceerd op zijn missie naar Ryugu, en keerde twee jaar geleden terug in een baan om de aarde om een capsule met het monster af te zetten. De kostbare lading heeft al verschillende inzichten opgeleverd, waaronder organisch materiaal waaruit bleek dat sommige bouwstenen van het leven op aarde, aminozuren, mogelijk in de ruimte zijn gevormd.

Volledig scherm Asteroïde Ryugu. © AFP

De laatste ontdekking van het team was een druppel vloeistof in het Ryugu-monster. “De drupel is koolzuurhoudend water met zout en organisch materiaal”, aldus Nakamura. “Dat versterkt de theorie dat asteroïden zoals Ryugu, of grotere asteroïde, water met organische stoffen hebben geleverd op aarde”, zei hij. “We hebben dus bewijs ontdekt dat dit rechtstreeks verband kan hebben met bijvoorbeeld het ontstaan van de oceanen of organische materie op Aarde”

Nakamura’s team, dat bestaat uit ongeveer 150 onderzoekers, waaronder 30 uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en China, is het grootste team dat het monster van Ryugu analyseert. Het monster is verdeeld over verschillende wetenschappelijke teams om de kans op nieuwe ontdekkingen zo groot mogelijk te maken.

Kensei Kobayashi, een astrobiologie-expert aan de Yokohama National University die geen deel uitmaakt van de onderzoeksgroep, juichte de ontdekking toe. “Het feit dat er water is ontdekt in het monster zelf is verrassend”, gezien de kwetsbaarheid ervan en de kans dat het in de ruimte wordt vernietigd, zei hij. “Het suggereert dat asteroïdes water kunnen bevatten, in de vorm van vloeistof en niet alleen in de vorm van ijs. Hierdoor kan organisch materiaal dus verplaatst worden door de ruimte”.