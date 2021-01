Wat na massale immuniteit voor coronavirus? Nog amper vervelende kinderinfectie of gewone verkoudheid

OVERZICHT. Zoveel vaccins diende België al toe in vergelij­king met het buitenland, hier kan u zich binnenkort laten vaccineren

10:52 Op basis van de huidige gegevens schat de taskforce vaccinatie dat de vaccinatiecampagne na de zomer, “richting september”, tot een goed einde gebracht moet kunnen zijn. Het voornemen is om tegen dan 70 procent van de bevolking in te enten, de drempel om groepsimmuniteit te bereiken. In Vlaanderen zou zelfs iedereen nog voor de zomer gevaccineerd kunnen worden, “als er genoeg vaccins zijn”. Op deze pagina houden we u continu op de hoogte van de vaccinaties in eigen land en in het buitenland. Ook ontdekt u waar u zich binnenkort kan laten vaccineren.