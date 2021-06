Wat is het verschil tussen PFAS en PFOS?

Boeren en hobbytuinders in ruime straal rond 3M-fabriek zitten met de handen in het haar: “We mogen onze eieren en groenten nog eten, maar is het wel veilig?”

PFOS zijn eveneens chemische verbindingen die haast onverwoestbaar zijn. Dat is dankzij de bijzonder sterke chemische verbinding tussen fluorine en koolstof. De verbindingen zijn vuil-, water- en vetafstotend en worden onder meer gebruikt in teflonpannen, verpakkingen en kledij. Een groot nadeel: heel wat van deze (schadelijke) stoffen kunnen uiteindelijk in het milieu terechtkomen, via de lucht en afvalwater. Via groenten uit de moestuin of eieren kunnen de stoffen vervolgens ook in ons lichaam terechtkomen.