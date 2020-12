Wat is er anders aan de coronavariant in het Verenigd Koninkrijk? En wat betekent dat voor het vaccin?

Nieuwe coronavari­ant verspreidt zich razendsnel: moeten we ons zorgen maken? Experts scheppen duidelijk­heid

20 december In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken. Analyses van stalen wijzen uit dat de mutatie al in 60 steden en gemeenten zit. De Britse regering is zeer ongerust, omdat de variant zich bliksemsnel verspreidt en in korte tijd de meeste voorkomende is geworden, en heeft een lockdown afgekondigd voor onder meer Londen. België legt het trein- en vliegverkeer alvast voor 24 uur stil vanuit Engeland. Moeten we ons nu ongerust maken? En zullen al die vaccins dan volstaan? Experts geven antwoord.