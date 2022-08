Was er nog een tweede asteroïde die dinosauriërs op dezelfde dag uitroeide?

66 miljoen jaar geleden sloeg een asteroïde in op de aarde, op de plaats die we nu kennen als de Golf van Mexico. De impact was zo enorm dat de dinosaurussen werden uitgeroeid. Maar mogelijk was er die dag nog een tweede inslag, aan de overkant van de Atlantische Oceaan.

Voor de kust van Guinee is een soortgelijke krater ontdekt als die in het Mexicaanse Chicxulub. De nieuwe krater is ongeveer even oud en kreeg de naam Nadirkrater. Hij bevindt zich meer dan 300 meter onder de zeebodem en ongeveer 400 km voor de kust van Guinee in West-Afrika. De Nadirkrater is kleiner dan de Mexicaanse, maar lijkt toch ook op een catastrofale gebeurtenis te wijzen. Op basis van de diameter van de Nadirkrater van 8,5 km had de verantwoordelijke asteroïde vermoedelijk een doorsnede van ruim 400 meter.

Het was Uisdean Nicholson van de Heriot-Watt University in Edinburgh die de verborgen West-Afrikaanse krater ontdekte. De wetenschapper onderzocht seismische gegevens, op zoek naar een plek om te kunnen boren en zo meer inzicht te verwerven in de klimaatveranderingen op aarde uit het verleden. Bij zo’n analyses worden de verschillende lagen van de ondergrond tot een diepte van vaak enkele kilometers in kaart gebracht.

“Die onderzoeken zijn een soort echografie van de aarde”, aldus Nicholson aan BBC News. Hij besteedde zowat de laatste 20 jaar aan de interpretatie ervan. “Maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien”, beweert hij. “De vorm van Nadir is kenmerkend voor een asteroïde-inslag. Het heeft een opstaande rand rond een centraal opwaarts gebied, en dan lagen puin die zich naar buiten uitstrekken.”

Ter vergelijking: de asteroïde die de Chicxulubkrater in de Golf van Mexico heeft doen ontstaan, was naar schatting 12 km in doorsnee. De krater is maar liefst 200 km breed. De inslag veroorzaakte zware aardschokken, tsunami’s en een wereldwijde vuurstorm. Er werd zoveel stof de lucht in geslingerd dat de aarde in een diepe vrieskou terecht kwam. De dinosaurussen overleefden de klimaatschok niet.

Door de inslag van een asteroïde zo'n 66 miljoen jaar geleden ontstond de Chicxulubkrater en werden de dinosauriërs uitgeroeid.

In het geval van de Nadir-asteroïde zouden de gevolgen niet zó groot zijn geweest, maar toch nog “een tsunami van meer dan een kilometer hoog hebben gegenereerd, en een aardbeving met een magnitude van 6.5 of zo”, volgens Veronica Bray van de Universiteit van Arizona. “De vrijgekomen energie zou ongeveer 1.000 keer groter zijn geweest dan die van de uitbarsting en tsunami in Tonga in januari 2022", vermoedt ze.

Verder onderzoek van de Nadirkrater is nodig - op basis van gesteenten uit de krater zelf en niet die uit een nabijgelegen boorgat - om de ouderdom ervan preciezer te kunnen bepalen en om te bevestigen dat het inderdaad om de inslag van een asteroïde gaat.

Wetenschappers zijn voorzichtig om deze gebeurtenis te koppelen aan de inslag in Chicxulub, ook al is de speculatie rond een mogelijke cluster van inslagen door grote ruimtestenen in het verleden niet nieuw. Zo wordt niet uitgesloten dat de Boltisjkrater in Oekraïne eveneens op een of andere manier verband houdt met de Chicxulubgebeurtenis.

Volgens professor Sean Gulick van de universiteit van Texas in Austin kan de West-Afrikaanse krater op dezelfde dag zijn ontstaan als de Chicxulubkrater, maar zal die ons niet rechtstreeks iets bijleren over het lot van de dino’s. “Een veel kleiner neefje of zusje voegt niet noodzakelijk iets toe aan wat we weten over het uitsterven van de dinosauriërs, maar wel aan ons begrip van de astronomische gebeurtenis die Chicxulub was”. Zo stelt de expert zich onder meer de vraag, die nog moet worden onderzocht: “Was Chicxulub een dubbele asteroïde waarbij een kleiner object in een baan om een groter object draaide?”