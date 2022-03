Was de Tyrannosaurus rex niet de enige van zijn soort?

De Tyrannosaurus rex, vrij vertaald triannieke hagedissenkoning, werd voor het eerst in 1905 beschreven en was al die tijd de enige soort in het geslacht Tyranossaurus. Maar een groep van drie onderzoekers, onder leiding van de Amerikaanse paleontoloog Gregory Paul, stelt nu dat er nog twee andere soorten binnen dit geslacht horen: de ‘Tyrannosaurus imperator’, vrij vertaald tirannieke hagedissenkeizer en de ‘Tyrannosaurus regina’ of tirannieke hagedissenkoningin. Het team van paleontologen onderzocht en analyseerde de beenderen en de tanden van 37 fossielen van Tyrannosaurus en merkte daarbij verschillende variaties op.

“Nadat meer dan een eeuw lang alle specimens in één soort werden geplaatst, zonder dat de kwestie nauwkeurig onderzocht is, blijkt uit de eerste en enige analyse dat de variatie in Tyrannosaurus groter is dan de norm voor dinosaurussen, en dat ze verdeeld is in de tijd op een manier die aanduidt dat er Darwiniaanse soortvorming heeft plaatsgevonden van één soort naar twee nieuwe soorten, voor het uiteindelijke uitsterven van de dinosaurussen de verdere evolutie heeft afgesloten”, zei Paul.

Een zustersoort en een voorouder

De onderzoekers stellen nu dat de verschillen tussen de dijbeenderen en tanden geen ander soort dinosaurus aantonen, maar eerder een andere soort binnen het geslacht Tyrannosaurus. Daarom stelt het team de ‘Tyrannosaurus imperator’ en de ‘Tyrannosaurus regina’ voor.

Volgens de onderzoekers zou de imperator, of keizer, het oudst zijn en leefde de soort het langst geleden. Het dier zou relatief stevige dijen en vier kleine snijtanden in de onderkaak hebben gehad. De rex en de regina zouden slechts twee snijtanden hebben gehad. Ze zouden de jongere soorten van de imperator geweest zijn. De regina zou slankere dijen hebben gehad en volgens onderzoekers ook een lichtere bouw. Met andere woorden: de T-rex zou een voorouder en een zustersoort hebben gehad.

Paul en zijn team geven wel toe dat het ook mogelijk is dat de variaties, die werden vastgesteld, ook veroorzaakt kunnen worden door individuele verschillen van de specifieke fossielen. Al zouden die dan wel heel extreem zijn, zo stellen de onderzoekers. Paul vergelijkt de verschillen die waargenomen werden met de verschillen tussen de tijger en de leeuw. “Leeuwen en tijgers behoren tot hetzelfde geslacht, Panthera, maar ze zijn wel erkend als een aparte soort omdat de verschillen groot genoeg zijn”, aldus Paul.

BEKIJK OOK: De T-rex liep trager dan de mens

Andere paleontologen niet overtuigd

Volgens andere paleontologen zou de nieuwe studie van Paul en zijn team niet helemaal kloppen. Zij stellen dat de onderzoekers te snel conclusies hebben getrokken. “Ik begrijp de verleiding om de T-rex in verschillende soorten op te delen, omdat er inderdaad wat variatie zit in de botten die we kennen. Maar uiteindelijk is die variatie wat mij betreft heel klein. Tot ik sterker bewijs zie blijft dit voor mij gewoon allemaal T-rex”, zegt Stephen Brusatte, paleontoloog aan University of Edinburgh deze week bijvoorbeeld in het Britse weekblad New Scientist.

En ook Thomas Carr, paleontoloog aan Carthage College denkt dat het onderzoek niet helemaal klopt. Hij deed in 2020 een onderzoek naar de mogelijke varianten bij het geslacht Tyrannosaurus, maar vond geen enkele aanwijzing. “Volgens mij zien ze gewoon wat ze willen zien”, zegt hij in hetzelfde tijdschrift. “Als hun soorten geldig zouden zijn, dan zouden ze geïdentificeerd moeten worden door meer dan enkel twee kenmerken: bijna elk detail zou verschillend moeten zijn.”

Wat is een Tyrannosaurus? De Tyrannosaurus leefde tijdens het Late Krijt, het einde van het dinosaurustijdperk, in het westen van wat nu Noord-Amerika is. Zo’n 66 miljoen jaar geleden stierven alle dinosaurussen, op de vogels na, uit door de inslag van een asteroïde op de aarde. Met een gigantische kop, angstaanjagende tanden en een enorme bijtkracht was de T-rex het ultieme roofdier van alle dinosaurussen. De T-rex had ook twee sterke benen, maar wel kleine armpjes die wat bengelden aan het bovenlichaam. De tot nu toe grootste Tyrannosaurus die we kennen is Sue. Ze staat tentoongesteld in het Fields Museum in Chicago. Sue is goed bewaard gebleven en is ook bijna volledig, wat niet vaak voorkomt. Volgens deze nieuwe studie zou Sue geen Tyrannosaurus rex zijn, maar een Tyrannosaurus imperator.

BEKIJK OOK:

LEES OOK: