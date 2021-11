Warmste oktober ooit gemeten op het noordelijk halfrond

Italiaanse monnik schreef in vroege 14de eeuw al over Amerika, 150 jaar voor Columbus er voet aan wal zette

Dat de vikingen de Atlantische Oceaan lang voor Christoffel Columbus overstaken, is al lang bekend. Maar tot nog toe wees niets erop dat iemand buiten Noord-Europa van Amerika had gehoord voor de reis van Columbus in 1492. De Italiaanse professor middeleeuwse Latijnse literatuur Paolo Chiesa, van de universiteit van Milaan, stootte in een boek dat een Italiaanse monnik in de vroege 14de eeuw schreef op een verwijzing naar het continent.

