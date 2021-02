Waarom zijn we zo gefascineerd door Mars, terwijl we al zeker weten dat er geen leven is op de planeet?

Hoewel Mars als rode planeet iets beter opvalt, is ook Venus ‘onze buur’ in het zonnestelsel en kunnen we de planeet met het blote oog zien. Wat maakt dan dat we door de ene wel en de andere niet zo betoverd zijn? Het grote onderscheid is dat Venus een paar serieuze minpuntjes heeft. De atmosfeer bestaat er vooral uit CO2, het regent er zwavelzuur en de gemiddelde temperatuur is er 462°C. “Venus is de hel”, is de korte samenvatting van Koen Geukens van Volkssterrenwacht Urania. “Mars is meer geschikt om naartoe te gaan. Je moet er weliswaar een ruimtepak dragen, maar een reis ligt wel binnen de mogelijkheden.”