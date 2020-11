Waarom je de lucht in huis deze winter vochtig moet houden: "Het virus raakt zo minder ver"

NA­SA-son­de verliest deeltjes van asteroïde in de ruimte

24 oktober De sonde OSIRIS-REx van het Amerikaanse ruimtebedrijf NASA is er eerder deze week in geslaagd om zeer grote hoeveelheden deeltjes van de asteroïde Bennu te verzamelen, maar verliest ook monsters in de ruimte. Dat meldt NASA vandaag. De sonde "verliest een groot deel van de verzamelde massa", verklaarde Dante Lauretta, de chef van de missie, in een telefonische persconferentie.