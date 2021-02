Waarom het eerste beeld dat Marsrobot Perseverance maakte een zwart-wit foto was

Perseverance is niet zomaar een Marsrover of -robot. Het is het meest geavanceerde astrobiologische laboratorium ooit dat vanop de aarde gelanceerd is. Hij is ontworpen om de Jezero-krater op Mars uit te kammen, op zoek naar tekenen van leven. Om deze missie te doen slagen, is de robot uitgerust met tal van technische snufjes waaronder 19 camera’s. Zoveel camera’s en toch een zwart-wit, en ietwat wazige, eerste foto maken? Kan dat niet beter?