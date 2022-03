Waarom de VS mogelijk miljarden genetisch gemanipuleerde muggen vrijlaat

NASA onderzoekt of ruimtesta­ti­on ISS zonder Rusland kan

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekijkt of het Internationaal Ruimtestation (ISS) ook zonder de hulp van Rusland kan functioneren. De samenwerking zou volgens Rusland in gevaar kunnen komen door het conflict in Oekraïne. Vorige week nog beweerde een Russische ruimtechef dat het ISS kan neerstorten op Europa of de VS, als de steun van zijn thuisland wegvalt.

1 maart