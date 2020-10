Waarom de volle maan vanavond extra speciaal is: onze wetenschapsexpert ontwart feiten en fabels

Maakt corona ons individua­lis­ti­scher? “Het ‘allen tegen één’-ge­voel is weg, nu lopen we met een boog rond elkaar”

27 oktober Nu we stilaan wennen aan de nieuwe anderhalvemetersamenleving, dreigt ook ons doen en denken individualistischer te worden. Hoe komt dat? Wat zijn de gevaren van zo’n bubblebattle? En vooral: hoe doen we het beter? Twee professors in de sociologie aan het woord. “We kunnen met tachtig procent de coronamaatregelen perfect opvolgen, maar als twintig procent dat niet doet, dan zitten we met een probleem. Die wetenschap zorgt voor wrevel.”