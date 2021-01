Waarom coronapandemie uitgelezen kans is om massaal robots in te zetten

Wetenschap­pers ontdekken ‘oranje’ vleermuis in West-Afri­ka

14 januari Een groep wetenschappers, onder leiding van het American Museum of Natural History en Bat Conservation International, heeft een nieuwe vleermuissoort ontdekt in een bergketen in West-Afrika. Het opvallende oranje-zwarte dier werd recent beschreven in het tijdschrift American Museum Novitates.