Waar komen ringen van Saturnus vandaan? Misschien wel het resultaat van een vermiste maan

Nieuwe batterij voor elektri­sche wagens laadt op in 3 minuten en heeft levensduur van 20 jaar: “Dit kan gamechan­ger zijn”

Een batterij die in amper drie minuten is opgeladen en die ook nog eens twintig jaar meegaat. Welke eigenaar van een elektrische wagen zou daar niet voor staan springen? Het zou over een paar jaar zomaar kunnen. Onderzoekers van de universiteit van Harvard ontwikkelden de technologie daarvoor en de start-up uit Massachusetts heeft nu de licentie beet om ze ook te produceren. Een van hen spreekt van een “mogelijke gamechanger”.

16 september