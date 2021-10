Waar is CBD-olie nu echt goed voor?

Vikingen zetten exact 1.000 jaar geleden als eerste Europeanen voet aan wal in Amerika, lang voor Columbus

13:09 Exact 1.000 jaar geleden, in 1021, waren Vikingen uit Groenland al als eerste Europeanen aanwezig in Noord-Amerika, lang voor Columbus in 1492. Nieuw archeologisch onderzoek van de Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in Nature, heeft die datum nu heel precies kunnen bepalen.