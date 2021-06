VS: geen bewijs dat vreemde waarnemingen aliens zijn

“Ufo’s met aliens? Ultragehei­me projecten van grootmach­ten, ja”

20 september Geloof jij in ufo’s? En buitenaards leven? Believer of non-believer, deze fenomenen blijven onze fantasie prikkelen. Hoe komt dat? En hoe groot achten experts de kans dat we in dit ondermaanse ooit écht signalen ontvangen of bezoek krijgen van buitenaardse wezens?