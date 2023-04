VS en Canada presenteren astronauten die rond de maan zullen vliegen met ruimtemissie Artemis II

Hoe laat is het op de maan? Europees Ruimtea­gent­schap wil de maan zijn eigen tijdzone geven

Met meer maanmissies dan ooit in het verschiet wil het Europees Ruimteagentschap (ESA) de maan zijn eigen tijdzone geven. Deze week zei het ESA dat ze nadenken over de beste manier om de tijd op de maan bij te houden. Het idee ontstond tijdens een bijeenkomst in Nederland eind vorig jaar.