Vrouwen hebben kleinere hersenen met minder hersencellen: “Maar ze werken harder”

Zwart gat scheurt ster aan flarden tot er slechts een ‘spaghetti­sliert’ overblijft

13 oktober Zwarte gaten blijven wellicht de meest mysterieuze alsook indrukwekkende verschijnselen in de ruimte. Zo kan het een ster zonder aarzelen opslokken, tot er slechts een ‘spahettisliert’ overblijft: een adembenemend schouwspel dat astronomen onlangs konden registreren met behulp van de Very Large Telescope (VLT) en de New Technology Telescope (NTT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO).