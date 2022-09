Vrouwelijke 'vampier' opgegraven in Polen: “Sikkel moest voorkomen dat ze zou terugkeren uit de dood"

In Polen hebben archeologen de overblijfselen van een vrouwelijke ‘vampier’ teruggevonden. Althans werd er tijdens de begrafenis geloofd dat het om een vampier ging. Om te voorkomen dat ze na haar dood nog zou ontsnappen uit haar graf, werd het lichaam vastgemaakt met een sikkel of zeis rond haar nek en een hangslot aan haar voeten.

Eind augustus stootte een onderzoeksteam in Polen op de overblijfselen van een vrouw - voorlopig zonder naam - die vermoedelijk in de 17de eeuw geleefd heeft. Bijzonder aan de vondst waren de sikkel of zeis rond de nek en het hangslot aan de voeten van het skelet. Volgens een oud bijgeloof moest dit voorkomen dat een vampier zou terugkeren uit de dood. “Door het scherpe mes boven de nek te plaatsen, zou het hoofd hoogstwaarschijnlijk afgehakt of minstens verwond worden zodra de overledene zou proberen om op te staan uit de dood”, aldus onderzoeksleider Dariusz Polinski, professor aan de Nicolaus Copernicus University in Torun, Polen.

De restanten worden momenteel aan verder onderzoek onderworpen, maar de archeologen vermoeden dat de (jonge) vrouw voor haar dood een hoge sociale status genoot. Er werd immers een zijden sjaal, geweven met goud- of zilverdraad, teruggevonden in haar graf. Hoe ze aan haar noodlottige einde kwam? Volgens experts werd ze ervan beschuldigd bovennatuurlijk te zijn omdat ze opviel. Vrouwen of mannen die anders waren, konden beschuldigd worden van hekserij of van een vampier te zijn. Een opvallend grote en uitstekende tand heeft bij deze vrouw misschien wel geleid tot de beschuldigingen, zo stellen de onderzoekers nog.

Volledig scherm De sikkel die boven de nek van de vrouw werd geplaatst. © Reporters / Cover Images

Epidemie

Verder mag het volgens de onderzoekers niet verbazen dat de restanten dateren van de 17de eeuw. Toen waren zulke praktijken vrij gebruikelijk in Polen. Men geloofde dat er sprake was van een heuse vampierenepidemie, waardoor tal van mensen op allerhande manieren beschuldigd en tot slot ook gedood werden. De lichamen werden verbrand, met stenen bedolven of het hoofd en de benen werden afgehakt. Alles om te voorkomen dat een ‘vampier' zou terugkeren uit de dood. “De ontdekking van deze overblijfselen is verbazingwekkend”, aldus Polinski. “Pure verbazing.”

Volledig scherm Het hangslot dat aan de voeten van het lichaam werd vastgemaakt. © Reporters / Cover Images