Vroeger was er geen sprake van vegetariërs: onze voorouders aten amper groenten totdat grote dieren uitstierven

De onderzoekers probeerden de voeding van onze voorouders te reconstrueren door 400 wetenschappelijke artikels uit verschillende disciplines te onderzoeken. Denk aan de genetica, het metabolisme en de fysieke bouw van onze voorvaderen. Ze stelden hierbij een centrale vraag: waren mensen uit het stenen tijdperk gespecialiseerde carnivoren (vleeseters) of waren het generalistische alleseters?

De wetenschappers vonden 25 bewijzen om de theorie van de ‘hypercarnivoor’ te staven. Een eerste bewijs is de zuurtegraad in onze maag. Die is nog altijd hoog in vergelijking met alleseters en zelfs met andere roofdieren. “Dit toont aan dat we vroeger veel dieren aten”, zegt professor Miki Ben-Dor. “Een sterke zuurtegraad biedt namelijk bescherming tegen schadelijke bacteriën die in vlees zitten. Dat was vroeger zeker nodig, toen mensen hun vlees dagen of weken na de vangst nog opaten.”

Een ander bewijs is de structuur van de vetcellen in ons lichaam. “Bij alleseters wordt het vet opgeslagen in een relatief klein aantal vetcellen. Bij mensen is het juist andersom. Dat toont aan dat we echte roofdieren zijn”, zegt Ben-Dor. Ook de botten van onze voorvaderen bewijzen dat mensen vroeger gespecialiseerd waren in het jagen op grote en middelgrote dieren met een hoog vetgehalte.

Toch is het niet zo dat prehistorische mensen nooit planten aten: “Hier is wel degelijk archeologisch bewijs voor. Alleen wordt plantaardige voeding pas echt belangrijk aan het einde van het stenen tijdperk.” De grootste reden is het uitsterven van veel grote dieren. De wetenschappers kunnen de ‘omschakeling’ aantonen door genetische veranderingen bij de mens en de komst van unieke werktuigen om planten te verwerken. In Europa en Azië vond de geleidelijke toename van de plantenconsumptie ongeveer 40.000 jaar geleden plaats, in Afrika was dit 85.000 jaar geleden.

“We weten dat onze studie gevoelig ligt bij sommige mensen”, zegt Ben-Dor tot slot. “Het is vaak moeilijk om een vrome vegetariër te overtuigen dat zijn of haar voorouders geen vegetariërs waren. Die mensen neigen persoonlijke overtuigingen te verwarren met wetenschappelijke realiteit. Onze studie toont nu duidelijk aan mensen aanvankelijk toproofdieren waren, die gespecialiseerd waren in het jagen op grote dieren. Hopelijk biedt dat een brede basis aan voor fundamentele inzichten over de biologische en culturele evolutie van de mens.”