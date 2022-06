Vrienden delen veel met elkaar, zelfs hun lichaamsgeur

Hoe vermijd je stinkvoe­ten en kan je je lichaams­geur beïnvloe­den? Arts beant­woordt 20 vragen over zweten

Met temperaturen die oplopen tot dertig graden halen we deze week die deodorant best boven. Of niet? Wat doe je het best tegen (overmatig) zweten? Dr. Dagmar Ostijn, arts-dermatoloog van praktijk Skinical, weet er alles over. Van remedies voor slechte geurtjes, zweethanden of -voeten tot het effect van okselhaar of botox: ze beantwoordt twintig prangende vragen. “Idealiter gebruik je een antiperspirant ’s avonds, voor het slapengaan.”

14 juni