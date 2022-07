Vrede in de ruimte? Russische en Europese astronaut maken zeldzame gezamenlijke ruimtewandeling

Samantha Cristoforetti, een Italiaanse astronaut van het Europees Ruimteagentschap, en de Russische kosmonaut Oleg Artemyev betraden het vacuüm van de ruimte in hun witte ruimtepakken en hebben ongeveer zeven uur gewerkt aan de installatie van een 3,5 meter lange robotarm op een van de modules van het ruimtestation.

Ruimtewandelingen zijn een routine op het ISS, maar meestal gaat het om twee Amerikanen of Europeanen, een Amerikaan en een Europeaan, of twee Russen die samenwerken. De laatste keer dat een Europese astronaut en een Russische kosmonaut samen het ISS verlieten in een Orlan-ruimtepak van Russische makelij was in april 1999 volgens de NASA.

Conflict Oekraïne

De ruimtewandeling is Cristoforetti’s eerste en Artemyev’s zesde. Hun gezamenlijke onderneming komt op een moment dat de spanningen op aarde tussen Rusland en de Verenigde Staten en hun bondgenoten een hoogtepunt hebben bereikt door de oorlog in Oekraïne, hoewel NASA herhaaldelijk heeft gezegd dat het conflict geen invloed heeft gehad op de samenwerking in de ruimte.

Dit is de derde ruimtewandeling die ISS-astronauten hebben uitgevoerd om te werken aan de installatie van de Europese robotarm, die in staat zal zijn om objecten in en uit het ruimtestation te verplaatsen voor onderhoud en zelfs de buitenkant van het ruimtestation te inspecteren met behulp van ingebouwde camera’s. De arm, die de derde robotarm zal zijn die aan het ISS wordt bevestigd en de enige die in staat is om het door Rusland gecontroleerde deel van het ruimtestation te bereiken, wordt bevestigd aan de buitenkant van de nieuwe Russische ruimtestationmodule, Nauka genaamd.

De ruimtewandeling is de zesde die tot nu toe in het ISS is uitgevoerd in 2022 en de 251ste in totaal. Astronauten verlaten routinematig het station om de buitenkant te onderhouden, nieuwe hardware te installeren of wetenschappelijke experimenten uit te voeren.