Voor het eerst waargenomen: zwart gat slokt neutronenster op

Wetenschap Studie bewijst dat 7 soorten dino’s permanent op Noordpool leefden

28 juni Er hebben minstens zeven dinosaurussoorten permanent geleefd op de Noordpool. Wellicht gebruikten ze technieken zoals de winterslaap of kregen ze veren tegen de kou. Dat zegt een nieuwe studie die vorige week is verschenen in het tijdschrift Current Biology.