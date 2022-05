Voor het eerst een mogelijke doorbraak die wiegendood kan voorkomen

Menen/Moorsele Ouders van overleden baby Margo reageren na veroorde­ling kinderop­vang: “We willen graag weer een kindje, maar zullen we ooit nog een gerust hart hebben?”

Een afgesloten hoofdstuk. Dat is voor Koen Desnouck (34) en Elke Desmet (27) het vonnis dat woensdag geveld werd in het dossier over de dood van hun dochtertje Margo. Het meisje was amper 10 maanden oud toen het bij kinderopvang ’t Petoetje in Moorsele gruwelijk foutliep. “Margo zal altijd deel blijven uitmaken van ons gezin. Ook als we opnieuw het geluk zouden hebben nog eens papa en mama te worden.”

9 februari