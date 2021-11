Voor het eerst een kunsthart geïmplanteerd in Nederland

Levensreddend

Faiz Ramjankhan, de longchirurg die de operatie leidde, is "verheugd dat we het eerste kunsthart in Nederland hebben kunnen plaatsen bij een patiënt". De behandeling is nog experimenteel, maar cardiologen verwachten dat de hartprothese in de toekomst voor meer acute, uitbehandelde patiënten levensreddend kan zijn. “Straks hebben we voor die groep hopelijk een hart op de plank liggen”, zegt de hartlongchirurg in de Volkskrant.