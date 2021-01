Voor de eerste keer in kaart gebracht: sterftecijfer door COVID-19 vorige week vijf keer hoger in West-Vlaanderen dan in Brussel

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis heeft Sciensano bekendgemaakt in welke provincie mensen overlijden aan de gevolgen van COVID-19. En die tonen een opvallend beeld: in de week van 28 december tot 3 januari stierven de meeste patiënten relatief gezien vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Per 100.000 inwoners stierven er in West-Vlaanderen bijvoorbeeld 7,33 mensen, terwijl dat er in Brussel ‘maar’ 1,56 waren.

150.000 reizigers uit rode zone

In het rapport dat online werd gezet staan onder andere meer details over de uitgevoerde testen, statistieken over terugkerende reizigers, mobiliteitsgegevens, projecties, enzovoort. Zo blijkt dat er tijdens de hele kerstvakantie 149.784 reizigers terugkeerden uit een rode zone (zoveel vulden er in elk geval het Passanger Locator Form in), waarvan meer dan een derde uit Brussel.

Slechts 22 procent of 33.276 van het totale aantal lieten zich testen, aangezien een test bij een terugkomst uit een rode zone pas verplicht is vanaf 1 januari. Tot dan moest dat enkel via het invullen van een zelfevaluatieformulier. Van die 33.000 burgers die zich lieten testen, waren er 999 of exact 3 procent positief.

Overlijdens

Maar voor het eerst sinds het begin van de epidemie zijn er nu ook cijfers bekendgemaakt van het aantal overlijdens per provincie. Tot nu toe werden die enkel tot op het niveau van Vlaanderen, Wallonië en Brussel bekendgemaakt. Het gaat om de sterftegevallen van 28 december tot 3 januari, toen er in totaal 453 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De meeste overlijdens vielen in Oost-Vlaanderen: 94, gevolgd door West-Vlaanderen met 88 overlijdens. In Antwerpen stierven 75 mensen. Maar per 100.000 inwoners zijn er grote verschillen: dan valt bijvoorbeeld op hoe er tegenover het inwoneraantal veel mensen stierven in West-Vlaanderen: 7,33. In Brussel waren dat er ‘maar’ 1,6 (een totaal van 19), en in Limburg 2,51 (22 in absolute cijfers). Het gaat om overlijdens volgens de woonplaats van de betrokkene, of indien die niet bekend was, de plaats van het overlijden.

Tik of klik op de kaart op uw provincie om ook de absolute cijfers te zien:

Oost- en West-Vlaanderen tonen vooral door uitbraken in woonzorgcentra al wekenlang hogere besmettings- en hospitalisatiecijfers. Op de curve hieronder is te zien dat de twee provincies - in het lichtgroen en oranje - al sinds begin december bovenaan staan qua dagelijkse opnames in het ziekenhuis, samen met Henegouwen.

