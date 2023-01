“Volledige Romeinse stad” ontdekt bij opgravingen in Luxor

Egyptische wetenschap­pers vinden bijzondere mummie: tienerjon­gen met 49 amuletten van goud begraven

Wetenschappers hebben een 2.300 jaar oude mummie bestudeerd via CT-scans. Zo ontdekten ze dat de overleden tienerjongen begraven werd met maar liefst 49 amuletten van goud. De scans kunnen meer inzicht geven in de rituelen van de oude Egyptenaren, zo staat te lezen in het vakblad ‘Frontiers in Medicine’.

