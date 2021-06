Vleesetende bacterie maakt marmeren tombes van Michelangelo in Medici-grafkapel weer schoon

“Het was top secret”, zei Daniela Manna, een van de restaurateurs, aan The New York Times. De vlekken zijn grotendeels afkomstig van Alessandro de’ Medici, telg van wat ooit de machtigste en rijkste familie van Europa was. Deze hertog werd ongeveer 500 jaar geleden in de val gelokt met de belofte de nacht te zullen doorbrengen met een mooie weduwe. Het zouden zijn laatste momenten worden, want een verre neef van hem, Lorenzino de’ Medici, stak hem dood met een mes.

En toen was er de coronapandemie. Het museum ging in maart vorig jaar dicht, het project werd tijdelijk stopgezet. Midden oktober openden de deuren van de Cappelle Medicee weer. De ploeg van Sprocati liet toen Serratia ficaria SH7, hun beste vleesetende bacterie, in gelvorm los op de sarcofaag van Lorenzo di Piero de’ Medici. “SH7 at Alessandro op”, drukte Monica Bietti, ex-directeur van het museum van de Cappelle Medicee, het uit in de New York Times. “Het at de hele nacht door”, beaamde restaurateur Marina Vincenti in de krant. “Terwijl een virus de wereld in zijn greep hield, maakte een bacterie hier het marmer schoon”, lacht Anna Rosa Sprocati.