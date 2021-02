Vlaamse prof wil proefdieren redden: computer moet plaats innemen van deze muisjes

Elk jaar worden in Europese laboratoria nog altijd 9,5 miljoen proefdieren gebruikt. Enkel in de Vlaamse labo's gebeurden in 2019 nog 253.433 dierproeven. Bij de zoogdieren draafden vooral muizen (157.179), ratten (12.351), varkens (2.878) en runderen (1.083) op, al grepen de Vlaamse laboranten ook nog 1.286 keer naar een hond en 223 keer naar een kat. Wat dierenrechtenorganisatie GAIA echter vooral verontrust, is het aantal proeven dat bij de dieren voor ernstige pijn zorgt: nog altijd bij 37.604 in 2019, goed voor 1 op de 7 dierproeven. Dat is zelfs een lichte stijging (+333) tegenover het jaar voordien. "Voor ons is het prioritair dat die pijnlijke proeven afgebouwd en gestopt worden."