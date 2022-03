Vlaamse ontdekking bij ‘slapende’ bacteriën kan werking antibiotica verbeteren

NASA deelt beeld van ‘ontplofte ster’, genomen door IX­PE-ruimtevaar­tuig

Het Amerikaanse ruimteagentschap NASA heeft het eerste beeld gedeeld dat het ruimtevaartuig ‘Imaging X-Ray Polarimetry Explorer’ of IXPE heeft gemaakt. Het beeld toont ‘Cassiopeia A’, een bekend overblijfsel van een supernova, of het fenomeen waarbij een ster explodeert. “Het IXPE-beeld van ‘Cassiopeia A’ is prachtig en we kijken ernaar uit om nog meer te leren over deze supernova-restant”, aldus de Italiaanse hoofdonderzoeker Paolo Soffitta.

17 februari