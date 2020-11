“Vitaminesupplementen tegen coronabesmetting schaden niet, maar baten ook niet”

Marleen Finoulst is een voormalige huisarts die in 2013 de website Gezondheid en Wetenschap lanceerde, waarvan ze tot vandaag hoofdredacteur is. Met haar team gaat ze onder meer na welke medische berichtgeving wetenschappelijk steek houdt en welke niet. We legden haar de vraag voor: ‘Wat met vitamines C en D waaraan her en der een positieve werking wordt toegedicht?’ “Dat is niet wetenschappelijk bewezen”, stelt Finoulst.